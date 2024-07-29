Федеральные новости

В регионе России портреты героев ВОВ оказались на свалке

Федеральные новости 29.07.2024 12:57
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29.07.2024 12:57


В Саратовской области полиции предстоит разобраться в инциденте, который обсуждают местные жители. По данным ИА «СарИнформ», в Пугачевском районе на свалке оказались  выбросили  портреты героев Великой Отечественной войны. Чиновники уже озвучили свою позицию по данному поводу. 

Как передают саратовские журналисты, портреты участников ВОВ оказались в числе экспонатов школьного музея, отправленных на свалку. По словам главы района Алексея Янина, инцидент произошел в селе Преображенка во время подготовки местной школы к новому учебному году и уборки подсобки. Случившееся Янин назвал халатностью.

– Это не только противоречит общественным нормам, но и оскорбляет память героев Великой Отечественной войны, а также наносит ущерб репутации школы, –  цитирует СМИ заявление чиновника. 

«СарИнформ» уточняет, что Янин пообещал найти и уволить виновных. 

– Он также напишет заявление в полицию, – передают журналисты. 

Фото: vk.com/club189151336

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