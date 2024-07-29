В регионе России портреты героев ВОВ оказались на свалке

В Саратовской области полиции предстоит разобраться в инциденте, который обсуждают местные жители. По данным ИА «СарИнформ», в Пугачевском районе на свалке оказались выбросили портреты героев Великой Отечественной войны. Чиновники уже озвучили свою позицию по данному поводу.

Как передают саратовские журналисты, портреты участников ВОВ оказались в числе экспонатов школьного музея, отправленных на свалку. По словам главы района Алексея Янина, инцидент произошел в селе Преображенка во время подготовки местной школы к новому учебному году и уборки подсобки. Случившееся Янин назвал халатностью.

– Это не только противоречит общественным нормам, но и оскорбляет память героев Великой Отечественной войны, а также наносит ущерб репутации школы, – цитирует СМИ заявление чиновника.

«СарИнформ» уточняет, что Янин пообещал найти и уволить виновных.

– Он также напишет заявление в полицию, – передают журналисты.

Фото: vk.com/club189151336