В волгоградских магазинах изъяли 9 бутылок опасного напитка с алоэ





Реализация безалкогольного негазированного напитка «Алоэ Вера» приостановлена в торговых точках. По данным управления Роспотребнадзора, напиток изготовлен ООО «Вельта-Пенза» и не соответствует обязательным требованиям.

Однако, несмотря на введённый запрет, в системе «Честный знак» продолжают фиксироваться случаи вывода из оборота напитка, что в свою очередь является нарушением обязательных требований.



В торговых точках региона также были выявлены факты нахождения в розничной реализации напитка «Алоэ Вера» указанного производителя. Всего по итогам надзорных мероприятий с реализации было снято 9 бутылок безалкогольного напитка.



Ранее сообщалось, что всего в России было изъято более 22 миллионов бутылок этого напитка. Причиной стало выявление летучих органических соединений в продукции.





