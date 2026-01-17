В Волгоградской области на 60% снизилось количество ЧС





В 2025 году в волгоградском регионе на 60% снизилось количество чрезвычайных ситуаций, на 21,7% уменьшилось число пожаров, в том числе лесных, по сравнению с 2024-м годом. Такие данные были озвучены на областном сборе в администрации Волгоградской области, который прошел накануне, 16 января, с участием сотрудников ГУ МЧС, муниципальных и региональных властей. Кроме того, на 12,2% сократилось число происшествий на водных объектах.

Также были подведены итоги профилактической работы, а также отработки действий в условиях ЧС. За 2025 год проведено 48 учений и тренировок, включая командно-штабные учения, штабные тренировки с органами управления, силами и средствами муниципальных образований Волгоградской области, тактико-специальные учения, тренировки с расчётом беспилотных летательных аппаратов. В учебно-методическом центре по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в 2025 году подготовлено более четырех тысяч человек из числа руководителей и специалистов органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций. В сфере пожарной безопасности прошли обучение более тысячи специалистов.





