Геомагнитный шторм вновь грозит Земле: учёные РАН опубликовали прогноз на 30 июля





В ночь с 29 на 30 июля метеозависимым волгоградцам вновь придётся принять геомагнитный удар. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня утром учёные Лаборатории солнечной астрономии РАН подготовили уточнённый прогноз геомагнитной обстановки на ближайшие три дня. Согласно математической модели, россиян ожидает шестибалльная магнитная буря.

По данным экспертов, магнитная буря начнётся в понедельник в 21:00 и продлится до полудня вторника. Пик геомагнитных возмущений придётся на утро 30 июля. С 9:00 до 12:00 она достигнет уровня средней магнитной бури. Такого рода геомагнитный шторм далёк от максимально возможных отметок, однако даже подобные возмущения способны повлиять на стабильность работы навигационных и коммуникационных спутниковых систем, а также оказать негативное влияние на самочувствие обитателей нашей планеты.

Отметим, за последние десять дней это уже четвёртая магнитная буря, прогнозируемая учёными. В настоящее время геомагнитные события происходят раз в несколько дней.