В Волгограде 101 год исполнился участнице Сталинградской битвы

Свой 101-й день рождения отмечает участница Сталинградской битвы Валентина Федоровна Подлесная. Как сообщили V102.RU в Волгоградской гордуме, с этой датой фронтовика поздравили Совет ветеранов завода «Баррикады», где она проработала 40 лет, и депутаты гордумы.

В Краснооктябрьском районе Волгограда, где живет Валентина Петровна, ее называют настоящей легендой. На фронт хрупкая девушка отправилась в октябре 1942-го. Сначала она служила медсестрой в составе пехотной роты. Благодаря хорошим математическим способностям юная Валя прошла обучение и потом до конца войны была телефонисткой.

- Однажды, выполняя боевое задание, мне пришлось проползти с двумя огромными катушками кабеля по кукурузному полю на территорию фашистов. Тяжело было, но, главное, что удалось передать данные в штаб, и наши войска смогли нанести точный удар по врагу, - вспоминает Валентина Федоровна.

После победы в Сталинграде она воевала на Курской дуге, а День Победы 1945-го встретила на советско-польской границе. После окончания войны Валентина Федоровна вернулась в Сталинград и 40 лет проработала на заводе «Баррикады».

День рождения она встречает в хорошем и бодром настроении вместе с семьей и ждет рождения правнука.

Фото: Волгоградской гордумы