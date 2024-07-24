На знаменитом озере под Волгоградом зацвели лотосы

На территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» начался сезон цветения лотоса орехоносного. Как рассказали V102.RU в природном парке, цветение продолжится до середины сентября, а пик придется на середину августа.

Напомним, лотос орехоносный является охраняемым видом растений, он занесен в Красную книгу Российской Федерации. За уничтожение растения или его местообитания нарушителям грозит административный штраф. Поэтому срывать его не стоит – мало того, что можно получить неприятности, так еще и цветок не проживет и нескольких минут и завянет.







Лотос - одно из удивительных растений, считается символом чистоты, мудрости, любви. Древние народы Китая, Индии и Египта почитали его как священный цветок.

Усыпанное розовыми цветами озеро пользуется большой популярностью у туристов. Сюда приезжают полные автобусы ценителей природной красоты, а также автолюбители-одиночки, которые проводят фотосессии на фоне нежных и красивых цветков. Кстати, доехать до озера лотосов можно и тем, у кого нет собственных автомобилей. Маршрутка №104 отправляется с ж/д вокзала Волжского и доезжает до села Красный Буксир, рядом с которым и находится озеро.



К слову, территория около озера постоянно благоустраивается. За последнее время здесь появилась беседка, вокруг озера установили ограждение и обустроили два спуска к воде.



Фото Павла Мирошкина/V102.RU (архив)



