



22 июля в Волгограде вновь не обошлось без ДТП с участием общественного транспорта. Как сообщает ИА «Высота 102», в Краснооктябрьском районе дорогу не поделили легковой трамвай с легковым автомобилем.

- В 12:09 на ул. Богунская произошло столкновение автомобиля Škoda и трамвая, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, о пострадавших среди пассажиров вагона не сообщается, при этом, по информации полицейских, в результате ДТП помощь медиков потребовалась 11-летней девочке, находившейся в иномарке. Она была доставлена прибывшей каретой скорой помощи в одну из ближайших больниц.

Фото из архива ИА «Высота 102»