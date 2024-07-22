В Камышине разыскивают родителей трехлетней «потеряшки»





Полиция города Камышин Волгоградской области просит оказать содействие в поисках родителей девочки, обнаруженной на городской набережной. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, накануне в 21:00 внимание на одиноко гуляющего ребенка обратили прохожие и обратились в полицию.

Прибывшие полицейские доставили девочку в детскую больницу.

Приметы: на вид 3,5 года, темно-русые волосы, карие глаза. Одета в синюю футболку и желто-зеленые шорты.

Если вы располагаете информацией о девочке и знаете ее родителей, просим обратиться в полицию по телефонам: 02 или (84457) 2-09-00, 4-75-25 - дежурная часть Межмуниципального отдела МВД России «Камышинский».

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области