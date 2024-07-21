



Цены на овощи и фрукты на дачных рынках в Волгоградской области резко снизились. Если еще неделю назад ценники на некоторые дары огородов были выше, чем в супермаркетах, то в эти выходные ситуация изменилась в сторону покупателя. Читатели V102.RU проследили, как менялись цены, на примере Колхозного рынка в Волжском. Цены на овощи и фрукты на дачных рынках в Волгоградской области резко снизились. Если еще неделю назад ценники на некоторые дары огородов были выше, чем в супермаркетах, то в эти выходные ситуация изменилась в сторону покупателя. Читатели V102.RU проследили, как менялись цены, на примере Колхозного рынка в Волжском.





Помидоры в зависимости от размера и сорта предлагались по цене от 70 до 100 рублей. У некоторых продавцов можно купить было маленькие огурчики по 60-70 рублей. Помидоры в зависимости от размера и сорта предлагались по цене от 70 до 100 рублей. У некоторых продавцов можно купить было маленькие огурчики по 60-70 рублей.





Цветная капуста продается по 100 рублей за килограмм, брокколи – дороже (170 рублей). Можно найти даже местные персики по 200 рублей. Цветная капуста продается по 100 рублей за килограмм, брокколи – дороже (170 рублей). Можно найти даже местные персики по 200 рублей.





Правда, цены снизились не на весь товар. Сладкие ягоды по-прежнему стоят недешево. Например, малину предлагали от 500 до 600 рублей за килограмм. Многие брали по стаканчику – по 130 рублей за небольшую горстку ягод. Правда, цены снизились не на весь товар. Сладкие ягоды по-прежнему стоят недешево. Например, малину предлагали от 500 до 600 рублей за килограмм. Многие брали по стаканчику – по 130 рублей за небольшую горстку ягод.





Между тем, и Волгоградстат заметил небольшое снижение цен на большинство овощей на уходящей неделе. В цене, по данным ведомства, прибавили только лук и огурцы.

Между тем, и Волгоградстат заметил небольшое снижение цен на большинство овощей на уходящей неделе. В цене, по данным ведомства, прибавили только лук и огурцы.

Фото читателей V102.RU



Например, неделю назад болгарский перец продавался по цене от 150 до 250 рублей. Накануне цена на эти овощи заметно снизилась – зеленый перец можно было купить даже по 60 рублей, а красный – от 100 до 150.Упали цены и на кабачки с баклажанами – теперь они стоят от 50 до 80 рублей, тогда как «синенькие» на прошлой неделе продавались по 100 рублей.По-прежнему в разгаре сезон местных абрикосов. Хотя майские заморозки и погубили часть фруктовых деревьев, этих плодов в этом году все же было предостаточно. Оптом можно купить гораздо дешевле – за ведро недозрелых и небольших фруктов просят всего около 300-400 рублей.Впрочем, среди продавцов были и те, которых покупатели обходили стороной. Например, одна из бабушек продавала неказистые яблочки за 150 рублей. Возможно, ее товар в конечном итоге кому-то приглянулся. Но в том же супермаркете можно было приобрести эти фрукты совсем по более привлекательной цене.