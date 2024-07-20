Происшествия

Сухое дерево вспыхнуло в жару у жилых домов в Волжском

Происшествия 20.07.2024 15:16
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20.07.2024 15:16




Сегодня, 20 июля, пожарные потушили загоревшееся сухое дерево во дворе многоквартирного дома в городе Волжском Волгоградской области, передает V102.RU.

- Сотрудники 13-й пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание. Погибших и пострадавших нет, - рассказали в ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о дымящемся дереве у дома №43 по проспекту Ленина поступило на пульт диспетчера в 07:10 ч. 

Очевидцы сняли на видео горящее дерево, отметив, что в 40-градусную жару это не удивительно и опасно.

- Слава Богу приехали очень быстро пожарные и спасут сейчас наши другие зеленые насаждения во дворе, - комментирует автор видео.

В МЧС не сообщают о причинах возгорания дерева.

Видео: Жесть Волжский / t.me

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