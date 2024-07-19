Волгоград заливает «внеплановым» ливнем

Общество 19.07.2024 15:49
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19.07.2024 15:49
В Кировском районе Волгограда сегодня, 19 июля, прошел долгожданный дождь. Как сообщили V102.RU кировчане, ливень сопровождался громом и молниями. Через некоторое время осадки обрушились и на другие районы города.
Напомним, ранее синоптики предупреждали об осадках в Волгограде. Но не сегодня, а на следующей неделе.
Видео Волгоград №1/t.me
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