В Урюпинске сгорели два дома

В Урюпинске Волгоградской области сегодня, 19 июля, сгорели два дома. Об этом сообщили V102.RU в администрации городского округа.

Огонь охватил сегодня два домовладения на улице Красноармейская.

В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о пожаре поступило в 11-45 ч.





- Горели деревянная обрешетка кровли и домашние вещи в частном доме размером 12х8 м., деревянная обрешетка кровли в частном доме размером 8х4, а также вещи в блочном гараже размером 8х4 м.