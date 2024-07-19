Происшествия

В Урюпинске сгорели два дома

Происшествия 19.07.2024 13:29
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19.07.2024 13:29


В Урюпинске Волгоградской области сегодня, 19 июля, сгорели два дома. Об этом сообщили V102.RU в администрации городского округа. 
Огонь охватил сегодня два домовладения на улице Красноармейская. 

В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о пожаре поступило в 11-45 ч. 

- Горели деревянная обрешетка кровли и домашние вещи в частном доме размером 12х8 м., деревянная обрешетка кровли в частном доме размером 8х4, а также вещи в блочном гараже размером 8х4 м.
Сотрудники 23 пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание в 12.41 ч. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - прокомментировали в ведомстве.
Фото администрации Урюпинска/t.me

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