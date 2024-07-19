В Урюпинске сгорели два дома

Происшествия 19.07.2024 13:29
0
19.07.2024 13:29
В Урюпинске Волгоградской области сегодня, 19 июля, сгорели два дома. Об этом сообщили V102.RU в администрации городского округа.
Огонь охватил сегодня два домовладения на улице Красноармейская.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о пожаре поступило в 11-45 ч.
- Горели деревянная обрешетка кровли и домашние вещи в частном доме размером 12х8 м., деревянная обрешетка кровли в частном доме размером 8х4, а также вещи в блочном гараже размером 8х4 м.
Сотрудники 23 пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание в 12.41 ч. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - прокомментировали в ведомстве.
Фото администрации Урюпинска/t.me
На юге Волгограда загорелся цех по производству пакетов: видео19.07.2024 15:34
Происшествия 19.07.2024 15:34
Никто из прохожих не помог: в Волжском камеры засняли жёсткий наезд «Лады» на пенсионерку19.07.2024 10:58
Происшествия 19.07.2024 10:58
Под Волгоградом разыскивают водителя иномарки, сбившего пенсионерку19.07.2024 09:49
Происшествия 19.07.2024 09:49
В больнице Волгограда скончался выпавший из окна годовалый малыш18.07.2024 19:50
Происшествия 18.07.2024 19:50
Под Волгоградом огнеборцы ликвидировали крупное возгорание на площади 700 кв. метров18.07.2024 17:48
Происшествия 18.07.2024 17:48
На севере Волгограда потушили крышу четырехэтажки: фоторепортаж «Высоты 102»18.07.2024 13:17
Происшествия 18.07.2024 13:17
Крыша четырехэтажки частично обрушилась после пожара в Волгограде18.07.2024 11:23
Происшествия 18.07.2024 11:23
Появились подробности ДТП с вылетевшей из авто пассажиркой в Волжском18.07.2024 10:50
Происшествия 18.07.2024 10:50
На севере Волгограда эвакуировали жильцов 4-этажки из-за огня на чердаке18.07.2024 09:42
Происшествия 18.07.2024 09:42
ДТП с вылетевшей девушкой из салона легковушки попало на видео в Волжском17.07.2024 21:36
Происшествия 17.07.2024 21:36
Шесть человек пострадали в массовом ДТП с КАМАЗом на юге Волгограда17.07.2024 17:59
Происшествия 17.07.2024 17:59
На юге Волгограда смяло легковушку в массовом ДТП с зерновозом17.07.2024 16:28
Происшествия 17.07.2024 16:28
В Волгограде LADA ушла под землю, заезжая на парковку сетевого магазина17.07.2024 15:08
Происшествия 17.07.2024 15:08
Игровой клуб под прикрытием работал в Волгограде17.07.2024 12:56
Происшествия 17.07.2024 12:56
Проникшего в Госуслуги афериста задержали волгоградские оперативники17.07.2024 11:03
Происшествия 17.07.2024 11:03