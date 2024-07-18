Общество

Облкомтруд объяснил, что ждет волгоградцев после реорганизации Центра занятости

Общество 18.07.2024 21:26
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18.07.2024 21:26


Реорганизация ГКУ Центр занятости населения Волгограда проводится в рамках модернизации всех центров занятости населения Волгоградской области, о которой было объявлено в начале июля текущего года. 

Как сообщили V102.RU в облкомтруде, согласно соглашению, подписанному с Минтрудом России, в Волгоградской области в 2025 году модернизацию пройдут все 35 региональных служб занятости.

- В субъекте появится единое юридическое лицо — Центр занятости населения (ЦЗН) Волгоградской области с территориальными подразделениями в муниципалитетах, - пояснили в профильном комитете.

Ранее сообщалось, что Центр занятости населения Волгограда реорганизуют путем присоединения к нему других аналогичных центров, расположенных в крупных городах и районах Волгоградской области, а потом переименуют в ГКУ Волгоградской области Центр занятости населения Волгоградской области.

- Централизация выполняется в соответствии с федеральными требованиями, она позволит обеспечить соблюдение единых стандартов оказания услуг на каждой площадке, повысить эффективность работы, сократить период поиска работы и трудоустройства граждан. Будут устранены дублирующие полномочия ряда служб ЦЗН, при этом штатная численность основных сотрудников останется неизменной, - сообщили в облкомтруде, на который возложены полномочия учредителя нового юрлица.

Отмечается, что центры занятости нового типа будут более клиентоориентированы, в том числе за счет широкого внедрения цифровых сервисов и новых стандартов работы.   

- И рядовые соискатели, и работодатели, которые ищут сотрудников, могут рассчитывать на максимально адресный, индивидуальный подход, - заверяют в профильном ведомстве.

В 2025 году планируется провести реконструкцию территориальных подразделений службы занятости населения. 

Модернизированные центры занятости оборудуют системами электронной очереди и оценки качества обслуживания, средствами навигации, доступности получения услуг для граждан с инвалидностью.

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