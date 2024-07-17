Общество

В Волгограде реорганизуют Центр занятости населения

Общество 17.07.2024 15:49
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17.07.2024 15:49


ГКУ Центр занятости населения Волгограда реорганизуют путем присоединения к нему других аналогичных центров, расположенных в крупных городах и районах Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на постановление администрации региона, соответствующее решение принято в целях оптимизации деятельности государственных казенных учреждений Волгоградской области.

Так, к ГКУ ЦЗН Волгограда будут присоединены Центры занятости в Волжском, Камышине, Михайловке, Урюпинске, Фролово, Алексеевском, Быковском, Городищенском, Даниловском, Дубовском, Еланском, Жирновском, Иловлинском, Калачевском, Киквидзенском, Клетском, Котельниковском, Котовском, Кумылженском, Ленинском, Нехаевском, Николаевском, Новоаннинском, Новониколаевском, Октябрьском, Ольховском, Палласовском, Руднянском, Светлоярском, Серафимовичском, Среднеахтубинском, Старополтавском, Суровикинском и Чернышковском районах Волгоградской области.

В результате реорганизации, которая должна завершиться до 1 октября текущего года, ГКУ ЦЗН Волгограда будет переименован в ГКУ Волгоградской области Центр занятости населения Волгоградской области. Полномочия учредителя возложены на областной комитет по труду и занятости населения.

Соответствующие изменения в Реестр собственности Волгоградской области должны быть внесены до 1 июля 2025 года. 

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