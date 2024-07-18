



18 июля в Центральном районе Волгограда суд рассмотрел ходатайство следователей о заключении под стражу главного инженера «Концессии водоснабжения» Дмитрия Лебедева. Как сообщает ИА «Высота 102», специалист обвиняется в деянии, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Однако, прокуратура не поддержала требования следственного органа, выступив с ходатайством об избрании более мягкой меры пресечения в виде запрета определенных действий.

- Учитывая, что Лебедев ранее не судим, имеет постоянное место жительства, положительно характеризуется, имеет ряд наград и поощрений, суд пришел к выводу о возможности избрания в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста с возложением ряда ограничений в целях обеспечения законопослушного поведения в период проведения предварительного расследования, - рассказали журналистам в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Назначенная мера пресечения будет действовать по 6 сентября 2024 года.

Напомним, 6 июля в Красноармейском районе Волгограда во время производства сварочных работ произошёл взрыв на канализационно-насосной станции. Накануне перед происшествием на объекте задохнулся один из рабочих.

В результате взрыва произошло обрушение здания КНС. Жертвами чрезвычайной ситуации стали пять человек.

Фото: «Концессии водоснабжения»