В Волгограде заменили первый километр линии СТ

В Волгограде смонтированы первые 1000 метров рельсошпальной решетки на 4-километровом участке наземной линии скоростного трамвая. На завершающем этапе реконструкции для создания бесшовного пути рельсы соединят с помощью алюмотермитной сварки, рассказали V102.RU в мэрии.

Новый трамвайный путь смонтирован у стадиона «Волгоград Арена» и в районе остановки «Пл. Возрождения». Ранее V102.RU сообщало, что рельсы на участке около стадиона уложили в рекордно короткие сроки перед матчем за Суперкубок РФ.

В настоящее время специалисты готовят основание для укладки шпал на других участках, а также проводят подготовительные работы к устройству переезда с резинокордовым настилом у ТРК «Европа Сити Молл». Помимо этого, подрядная организация демонтировала старый стрелочный узел у остановки «Стадион «Монолит», который предстоит заменить на современный.

Параллельно с этим продолжаются работы по обновлению трамвайной инфраструктуры на кольце ВГТЗ: здесь ведется подготовка к устройству основания нового пути, а также производится вынос инженерных коммуникаций.

Реконструкция наземной линии скоростного трамвая, напомним, в настоящее время идет на 4-километровом участке от ул. 39-й Гвардейской до ул. Землянского. На время ремонта путей увеличено количество единиц подвижного состава общественного транспорта, курсирующего по маршруту СТ.