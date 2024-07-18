В Волгограде начался капремонт дороги на Авиагородок

В Кировском районе Волгограда специалисты подрядной организации приступили к обновлению единственной дороги, соединяющей Авиагородок со Второй продольной магистралью. Как сообщает ИА «Высота 102», строители уже отфрезеровали асфальт на участке протяжённостью 2,3 тыс. метров, установили бордюрный камень, укрепили щебёночное основание проезжей части, а также уложили первый, выравнивающий слой асфальта.

- На завершающем этапе подрядная организация уложит финальный, нанесет линии дорожной разметки в соответствии с утвержденным проектом организации дорожного движения. Общая площадь нового двухслойного полотна составит почти 20 тыс. кв. метров, - рассказали журналистам в пресс-службе администрации Волгограда.

Отметим, по информации муниципалитета, в 2024 году должны быть отремонтированы 43 участка дорог общей протяжённостью порядка 33 километров.

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»