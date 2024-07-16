Под Волгоградом на 21-летнего курьера напал рецидивист с ножом

В городе Волжском Волгоградской области рецидивист напал с ножом на 21-летнего студента, который подрабатывает курьером. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, на молодого человека напали в одном из дворов города во время доставки заказа на велосипеде.

- Неизвестный мужчина ударом ноги по колесу велосипеда столкнул его и под угрозой предмета, похожего на нож, стал требовать деньги, - рассказали в главке.

Отбиться от разбойника студенту помогли очевидцы происшествия. Нападавший сбежал с места преступления, так и не получив желаемого.

Сотрудники уголовного розыска вскоре задержали подозреваемого в разбое. Им оказался ранее судимый 27-летний местный житель.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.