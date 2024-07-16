В Волгограде ночное ДТП с перевертышем попало на видео





В Кировском районе Волгограда после столкновения с «ВАЗ-2114» перевернулся кроссовер. Как сообщает ИА «Высота 102», ДТП произошло накануне ночью на перекрестке ул. 64-й Армии с ул. Григория Засекина и попало в объектив уличных камер видеонаблюдения.







Водитель кроссовера пытался повернуть с крайнего ряда налево, но не убедился в безопасности своего маневра. Выехавший на перекресток кроссовер стал помехой для разогнавшейся «четырнадцатой», которая на скорости выехала в бок иномарки. От сильного удара габаритный автомобиль перевернулся на крышу.

Известно, что за рулем иномарки находилась женщина. По предварительным данным, она не пострадала.

Фото и видео: ГКУ ВО «Безопасный регион»