Общество

Страдающих от людей черепах в ЦПКиО Волгограда переселили в тихий пруд

Общество 15.07.2024 15:47
0
15.07.2024 15:47


Сегодня, 15 июля, сотрудники ЦПКиО переселили черепах из большого пруда с катамаранами в небольшой, но тихий и закрытый искусственный водоем. Как рассказали V102.RU сотрудники парка, об этом руководство ЦПКиО попросили посетители. 

Горожане утверждали, что черепахи страдают от недружелюбного поведения катающихся на катамаранах людей. В подтверждение этого они прислали видео в Telegram-канал директора парка.

- Ранее сотрудники парка уже неоднократно предпринимали меры, направленные на обеспечение безопасности черепах: на территории озера имеется информационная табличка с запретом трогать и кормить животных.  Поскольку операторы парка продолжают фиксировать случаи недружелюбного отношения к черепахам, было принято решение об их переселении, - рассказали в ЦПКиО. 

Их новое место обитания - декоративный прудик на территории аттракциона «Отважный капитан». Сотрудники парка отмечают, что за ограждением пресмыкающимся будет уютнее. Кроме того, высокие бортики не позволят черепахам расползаться по территории.

Фото: ЦПКиО

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
15.07.2024 13:29
Общество 15.07.2024 13:29
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2024 12:15
Общество 15.07.2024 12:15
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2024 11:35
Общество 15.07.2024 11:35
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2024 11:35
Общество 15.07.2024 11:35
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2024 10:19
Общество 15.07.2024 10:19
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2024 21:34
Общество 14.07.2024 21:34
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2024 20:44
Общество 14.07.2024 20:44
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2024 20:14
Общество 14.07.2024 20:14
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2024 19:39
Общество 14.07.2024 19:39
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2024 18:13
Общество 14.07.2024 18:13
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2024 17:28
Общество 14.07.2024 17:28
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2024 16:47
Общество 14.07.2024 16:47
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2024 16:04
Общество 14.07.2024 16:04
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2024 15:41
Общество 14.07.2024 15:41
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2024 14:42
Общество 14.07.2024 14:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:28
Волгоградского генерала Попова с четвертой попытки выпустили из СИЗОСмотреть фотографии
15:47
Страдающих от людей черепах в ЦПКиО Волгограда переселили в тихий прудСмотреть фотографии
15:40
В Волгограде сняли на видео последствия массового ДТП на ул. Маршала ЕрёменкоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:22
Банк Уралсиб вошел в топ-10 выгодных ипотечных кредитов на квартиру в новостройкеСмотреть фотографии
15:20
В Волгоградской области участник СВО ранил 12-летнего ребенкаСмотреть фотографии
15:04
В Волгограде детоубийцу Аккубекову приговорили к 18 годам колонииСмотреть фотографииCмотреть видео
14:54
Проклятый перекрёсток: в Волгограде на Дар-горе водителей легковушек так и тянет друг к другуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:43
Волгоградские гандболистки одержали пять побед на песке солнечной АнапыСмотреть фотографии
13:29
«Забило глиной все фильтры»: жители Котово терпят бедствие из-за отсутствия водыСмотреть фотографии
13:21
Росприроднадзор потребовал с хозяина кучи битого асфальта в Волгограде 338 тыс. рублейСмотреть фотографии
12:15
Аэропорт Волгограда поставил рекорд по пассажиропотоку в день СуперкубкаСмотреть фотографии
11:35
Андрей Бочаров призвал к бдительности из-за пожаровСмотреть фотографии
11:35
В Волгоградской области простятся с участником СВО Даниилом МельниченкоСмотреть фотографии
10:35
В ГАИ рассказали подробности столкновения «Нивы» с грузовым поездом под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде с 16 июля остановят движение трамваев по улице КраснознаменскаяСмотреть фотографии
09:58
Под Волгоградом четверо человек пострадали в лобовом столкновении иномарокСмотреть фотографииCмотреть видео
09:38
Главный тренер «Ротора» оценил трудовую победу над «Шинником»Смотреть фотографии
08:48
За убийство 25-летней давности под Волгоградом арестован фермерСмотреть фотографииCмотреть видео
08:36
Под Волгоградом всю ночь горел мусорный полигонСмотреть фотографииCмотреть видео
08:13
Трое волгоградцев заразились болезнью Лайма от клещейСмотреть фотографии
07:01
Поезд столкнулся с легковушкой в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:34
РПН: в Камышине все четыре официальных пляжа работают без санэпидзаключенийСмотреть фотографии
20:44
В Камышине 16 июля почтут память Героя России Александра КолгатинаСмотреть фотографии
20:14
В Волгограде прервали цветение фонтана, отреставрированного за 15 млн рублейСмотреть фотографии
19:39
Жара до +38 градусов вернется в Волгоград на новой неделеСмотреть фотографии
18:57
Под Волгоградом ищут тело утонувшего в реке Медведица мужчиныСмотреть фотографии
18:43
С почином! «Ротор» одержал победу над «Шинником» на старте Первой лигиСмотреть фотографии
18:40
В Ворошиловском районе Волгограда вновь загорелся сухостой на берегу ВолгиСмотреть фотографии
18:13
«Спаслись от дракона и шили белые саваны»: для чего жители Заволжья десятилетиями рыли и обустраивали пещерыСмотреть фотографии
17:39
Отправляются по графику: сход поезда в Воронежской области не сказался на движении через ВолгоградСмотреть фотографии
 