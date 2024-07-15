Сегодня, 15 июля, сотрудники ЦПКиО переселили черепах из большого пруда с катамаранами в небольшой, но тихий и закрытый искусственный водоем. Как рассказали V102.RU сотрудники парка, об этом руководство ЦПКиО попросили посетители.

Горожане утверждали, что черепахи страдают от недружелюбного поведения катающихся на катамаранах людей. В подтверждение этого они прислали видео в Telegram-канал директора парка.

- Ранее сотрудники парка уже неоднократно предпринимали меры, направленные на обеспечение безопасности черепах: на территории озера имеется информационная табличка с запретом трогать и кормить животных. Поскольку операторы парка продолжают фиксировать случаи недружелюбного отношения к черепахам, было принято решение об их переселении, - рассказали в ЦПКиО.

Их новое место обитания - декоративный прудик на территории аттракциона «Отважный капитан». Сотрудники парка отмечают, что за ограждением пресмыкающимся будет уютнее. Кроме того, высокие бортики не позволят черепахам расползаться по территории.

Фото: ЦПКиО