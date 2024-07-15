Происшествия

В Волгограде сняли на видео последствия массового ДТП на ул. Маршала Ерёменко

Происшествия 15.07.2024 15:40
0
15.07.2024 15:40


15 июля в Краснооктябрьском районе Волгограда произошло массовое ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», на ул. Маршала Ерёменко, напротив многоквартирного дома №54А, столкнулись сразу четыре легковых автомобиля. Последствия аварии очевидцы запечатлели на видео.



Судя по кадрам, больше всего повезло автовладельцу, вызвавшему цепную реакцию столкновений. По крайней мере, его машина получила относительно небольшие повреждения. Чего не скажешь про последующих участников аварии.

Отметим, о пострадавших в столкновении в настоящее время не сообщается. Все обстоятельства столкновения сейчас выясняют сотрудники ГАИ.

Фото и видео: Волгоград с огоньком / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
15.07.2024 15:20
Происшествия 15.07.2024 15:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.07.2024 14:54
Происшествия 15.07.2024 14:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.07.2024 10:35
Происшествия 15.07.2024 10:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.07.2024 09:58
Происшествия 15.07.2024 09:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.07.2024 08:36
Происшествия 15.07.2024 08:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.07.2024 07:01
Происшествия 15.07.2024 07:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.07.2024 18:57
Происшествия 14.07.2024 18:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.07.2024 18:40
Происшествия 14.07.2024 18:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.07.2024 17:39
Происшествия 14.07.2024 17:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.07.2024 20:07
Происшествия 13.07.2024 20:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.07.2024 19:53
Происшествия 13.07.2024 19:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.07.2024 19:23
Происшествия 13.07.2024 19:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.07.2024 17:49
Происшествия 13.07.2024 17:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.07.2024 15:49
Происшествия 13.07.2024 15:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.07.2024 14:13
Происшествия 13.07.2024 14:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:28
Волгоградского генерала Попова с четвертой попытки выпустили из СИЗОСмотреть фотографии
15:47
Страдающих от людей черепах в ЦПКиО Волгограда переселили в тихий прудСмотреть фотографии
15:40
В Волгограде сняли на видео последствия массового ДТП на ул. Маршала ЕрёменкоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:22
Банк Уралсиб вошел в топ-10 выгодных ипотечных кредитов на квартиру в новостройкеСмотреть фотографии
15:20
В Волгоградской области участник СВО ранил 12-летнего ребенкаСмотреть фотографии
15:04
В Волгограде детоубийцу Аккубекову приговорили к 18 годам колонииСмотреть фотографииCмотреть видео
14:54
Проклятый перекрёсток: в Волгограде на Дар-горе водителей легковушек так и тянет друг к другуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:43
Волгоградские гандболистки одержали пять побед на песке солнечной АнапыСмотреть фотографии
13:29
«Забило глиной все фильтры»: жители Котово терпят бедствие из-за отсутствия водыСмотреть фотографии
13:21
Росприроднадзор потребовал с хозяина кучи битого асфальта в Волгограде 338 тыс. рублейСмотреть фотографии
12:15
Аэропорт Волгограда поставил рекорд по пассажиропотоку в день СуперкубкаСмотреть фотографии
11:35
Андрей Бочаров призвал к бдительности из-за пожаровСмотреть фотографии
11:35
В Волгоградской области простятся с участником СВО Даниилом МельниченкоСмотреть фотографии
10:35
В ГАИ рассказали подробности столкновения «Нивы» с грузовым поездом под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде с 16 июля остановят движение трамваев по улице КраснознаменскаяСмотреть фотографии
09:58
Под Волгоградом четверо человек пострадали в лобовом столкновении иномарокСмотреть фотографииCмотреть видео
09:38
Главный тренер «Ротора» оценил трудовую победу над «Шинником»Смотреть фотографии
08:48
За убийство 25-летней давности под Волгоградом арестован фермерСмотреть фотографииCмотреть видео
08:36
Под Волгоградом всю ночь горел мусорный полигонСмотреть фотографииCмотреть видео
08:13
Трое волгоградцев заразились болезнью Лайма от клещейСмотреть фотографии
07:01
Поезд столкнулся с легковушкой в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:34
РПН: в Камышине все четыре официальных пляжа работают без санэпидзаключенийСмотреть фотографии
20:44
В Камышине 16 июля почтут память Героя России Александра КолгатинаСмотреть фотографии
20:14
В Волгограде прервали цветение фонтана, отреставрированного за 15 млн рублейСмотреть фотографии
19:39
Жара до +38 градусов вернется в Волгоград на новой неделеСмотреть фотографии
18:57
Под Волгоградом ищут тело утонувшего в реке Медведица мужчиныСмотреть фотографии
18:43
С почином! «Ротор» одержал победу над «Шинником» на старте Первой лигиСмотреть фотографии
18:40
В Ворошиловском районе Волгограда вновь загорелся сухостой на берегу ВолгиСмотреть фотографии
18:13
«Спаслись от дракона и шили белые саваны»: для чего жители Заволжья десятилетиями рыли и обустраивали пещерыСмотреть фотографии
17:39
Отправляются по графику: сход поезда в Воронежской области не сказался на движении через ВолгоградСмотреть фотографии
 