



15 июля в Краснооктябрьском районе Волгограда произошло массовое ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», на ул. Маршала Ерёменко, напротив многоквартирного дома №54А, столкнулись сразу четыре легковых автомобиля. Последствия аварии очевидцы запечатлели на видео.





Судя по кадрам, больше всего повезло автовладельцу, вызвавшему цепную реакцию столкновений. По крайней мере, его машина получила относительно небольшие повреждения. Чего не скажешь про последующих участников аварии.

Отметим, о пострадавших в столкновении в настоящее время не сообщается. Все обстоятельства столкновения сейчас выясняют сотрудники ГАИ.

Фото и видео: Волгоград с огоньком / t.me