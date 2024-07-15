



15 июля в Ворошиловском районе Волгограда водители легковых автомобилей вновь не поделили проезжую часть. Как сообщает ИА «Высота 102», ДТП произошло на перекрёстке ул. Ардатовской с ул. Череповецкой и попало в объектив камер видеонаблюдения.





Судя по кадрам, один из водителей пытался повернуть из крайнего правого ряда налево, а его визави из крайнего левого ряда направо. Как результат – автомобили неожиданно для своих владельцев нашли точку пересечения.

Примечательно, что это далеко не первое такого рода ДТП на данном перекрёстке. Ранее точно такое же столкновение произошло здесь буквально несколько дней назад.

Отметим, пострадавших в обоих дорожно-транспортных происшествиях нет. В верхней части видео запечатлено столкновение, произошедшее 12 июля, а в нижней части – ДТП от 15 июля.

Фото и видео: ГКУ ВО «Безопасный регион»