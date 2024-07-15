Андрей Бочаров призвал к бдительности из-за пожаров

Обстановка с пожарами в Волгоградской области остается напряженной. Ежедневно огнеборцы тушат в регионе около 15 возгораний – это достаточно высокий уровень пожарной опасности. При этом растет количество пожаров в лесном фонде. Обстановка усугубляется и тем, что в регионе установилась жаркая, сухая и ветреная погода, а дневные температуры уже третью неделю подряд превышают 35-градусную отметку. Тему пожарной безопасности поднял на сегодняшнем совещании губернатор Волгоградской области, сообщили V102.RU в администрации региона.

- Сохраняющиеся в регионе аномально высокие температуры с учетом высоких ветровых нагрузок обуславливают повышенную вероятность дальнейшего осложнения пожарной обстановки. А действия отдельных граждан, предприятий и организаций, связанные с нарушением правил пожарной безопасности, приводят к увеличению рисков тяжелых последствий, потере имущества, нанесению ущерба здоровью и, к сожалению, гибели людей, —отметил Андрей Бочаров. — Еще раз напомню, что с 6 июня текущего года на территории Волгоградской области установлен и продолжает действовать особый противопожарный режим, который определяет дополнительные требования к обеспечению пожарной безопасности во всех отраслях и сферах жизнедеятельности

усилить межведомственную рейдовую работу и контроль за проведением основных и дополнительных профилактических мероприятий, а также обеспечить дежурство дополнительных ремонтных бригад на ключевых объектах электроэнергетики и сетевого хозяйства и в жилом многоквартирном фонде.

В связи с напряженной ситуацией в сфере пожарной безопасности глава региона поручил