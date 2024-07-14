



В аэропорту Волгограда после завершения рейса из Санкт-Петербурга задержали двух буйных пассажиров. О случившемся сообщил сегодня, 14 июля, телеграм-канал AVIAINCIDENT.

По уточнённым данным, инцидент на борту воздушного судна произошёл накануне, 13 июля, утром. Самолёт совершил посадку в Волгоградской воздушной гавани в 10.50.

- Экипаж Боинг-737-800 доложил о двух деструктивных пассажирах на борту и запросил наряд полиции по прибытии на аэродром назначения в аэропорт Гумрак. Сотрудниками ЛОП, прибывшими к месту стоянки воздушного судна, деструктивные пассажиры сняты с борта, - сообщается в телеграм-канале.

Известно, что сотрудниками транспортной полиции в отношении задержанных пассажиров составлены материалы об административном правонарушении.