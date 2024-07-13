ОМОН с собаками проверяет стадион в Волгограде перед Суперкубком России

Сегодня, 13 июля, сотрудники ОМОН Росгвардии прибыли на стадион «Волгоград Арена», где вечером состоится футбольный матч за Суперкубок России. Как сообщили V102.RU в управлении Росгвардии по Волгоградской области, они проводят обследование объекта перед началом массового спортивного мероприятия.

- Сотрудники ОМОН «Сталинград» с помощью спецсредств и служебных собак уже обследовали стадион и прилегающую территорию на отсутствие подозрительных предметов. Маршруты нарядов вневедомственной охраны приблизят к месту проведения футбольного матча. Кроме того, росгвардейцы будут нести службу в составе пеших патрулей, - сообщили в ведомстве.

Напомним, матч за Суперкубок пройдет между питерским «Зенитом» и «Краснодаром». Игра начнется в 20:30 по московскому времени.

Фото: управления Росгвардии по Волгоградской области