В Волгограде простились с волонтером и другом зооцентра «Дино»

Сотрудники зооцентра вспоминают, как Сергей Владимирович делал будки для собак, ремонтировал вольеры, да и просто кормил бездомышей во всей округе.
- Для него не было злых и добрых собак, каждой уделял внимание и заботу. Удивительно, как много человек может сделать добра, - делятся все, кто его знал.
- Нам казалось, что Сергей будет всегда – так и хочется пожать ему руку, посмотреть в его добрые глаза. Это был человек большой души – у него бы всем поучиться любви, - вспоминают его друзья.
В зооцентре «Дино» выразили соболезнование супруге Сергея Владимировича Наталье в связи с кончиной близкого человека.
Фото зооцентр «Дино» VK.com