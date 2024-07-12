В Волгограде простились с волонтером и другом зооцентра «Дино»





В Волгограде накануне простились с волонтером Сергеем Владимировичем Кулявцевым. Печальную новость сообщили V102.RU в зооцентре «Дино». В Волгограде накануне простились с волонтером Сергеем Владимировичем Кулявцевым. Печальную новость сообщили V102.RU в зооцентре «Дино».

- Оглядываемся вокруг и понимаем, сколько всего было сделано твоими руками. Только сейчас это осознали, когда тебя не стало, - признаются его коллеги, обращаясь к ушедшему. - Это человек, который приезжал не разово с фанфарами, а помогал каждодневным трудом.Сотрудники зооцентра вспоминают, как Сергей Владимирович делал будки для собак, ремонтировал вольеры, да и просто кормил бездомышей во всей округе.- Для него не было злых и добрых собак, каждой уделял внимание и заботу. Удивительно, как много человек может сделать добра, - делятся все, кто его знал.- Нам казалось, что Сергей будет всегда – так и хочется пожать ему руку, посмотреть в его добрые глаза. Это был человек большой души – у него бы всем поучиться любви, - вспоминают его друзья.В зооцентре «Дино» выразили соболезнование супруге Сергея Владимировича Наталье в связи с кончиной близкого человека.