Расследования

«А это опять мне»: продавец под Волгоградом «отоварилась» на 189 тыс. рублей

Расследования 12.07.2024 12:28
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12.07.2024 12:28


В Волгоградской области продавец магазина в Алексеевском районе часть вверенного ей товара прибирала к рукам. К такому выводу пришел суд  по итогам разбирательств. В общей сложности продуктов, одежды и бытовой техники женщина набрала на 189 тысяч рублей.  

По информации Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области, на на стадии предварительного следствия, ни в суде женщина своей вины так и не признала. Однако же деньги ей придется вернуть хозяину торговой точки. 

Продавец продуктового магазина Любовь М.  с августа по октябрь 2023 года, используя служебное положение, похитила вверенные ей продукты питания, алкогольную продукцию, бытовую технику и трикотажные изделия на общую сумму 189 107 рублей. Приговором Алексеевского районного суда Волгоградской области женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.160 УК РФ, – сообщили в пресс-службе судов со ссылкой на материалы дела. 

Интересно, что за совершенное преступление Алексеевский районный суд приговорил женщину лишь к 10 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 10% из ее зарплаты. Такое наказание не устроило ни потерпевших, ни саму осужденную. Последняя просила ее оправдать, а владелец торговой точки настаивал на более суровой каре. 

По итогу ни та, ни другая сторона не добились желаемого результата –  Волгоградский областной суд, изучив материалы дела и выслушав участников процесса, оставил приговор Алексеевского районного суда без изменения.

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