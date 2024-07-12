Житель Волгограда за 10 дней инвестировал в мошенников 5,8 млн рублей

Всего за 10 дней житель Красноармейского района Волгограда перевел мошенникам 5,8 млн рублей, часть из которых он взял в кредит в банках. Крупную сумму, был убежден мужчина, он удачно инвестировал.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, в отдел полиции обратился 78-летний мужчина. С его слов, предложение удачно вложить деньги поступило ему от неизвестных в конце июня.

– По словам пенсионера, ему позвонил неизвестный под видом сотрудника инвестиционной платформы с предложением заработать на бирже. Звонивший убедил волгоградца вложить деньги в программу, пообещав удвоенную прибыль, – описывают полицейские довольно распространенную схему развода жителей телефонными мошенниками. – На протяжении 10 дней, используя мобильное приложение банка, волгоградец переводил деньги со своей карты.