Форвард Руслан Болов расторгнул контракт с «Ротором»





Нападающий Руслан Болов сегодня, 12 июля, покинул «Ротор» в связи с расторжением контракта по соглашению сторон, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.

30-летний футболист присоединился к сине-голубым в феврале нынешнего года. Форвард начинал играть в «Роторе» под руководством бывшего главного тренера команды Сергея Попкова. На счету Болова в общей сложности 16 проведенных матчей, два забитых гола и одна результативная передача на Илью Сафронова во втором стыковом матче за выход в Первую лигу против «Новосибирска», который завершился со счетом 3:1 в пользу волгоградцев.

Фото: СК «Ротор» / vk.com