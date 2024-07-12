Спорт

Форвард Руслан Болов расторгнул контракт с «Ротором»

Спорт 12.07.2024 09:58
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12.07.2024 09:58


Нападающий Руслан Болов сегодня, 12 июля, покинул «Ротор» в связи с расторжением контракта по соглашению сторон, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба. 
 
30-летний футболист присоединился к сине-голубым в феврале нынешнего года. Форвард начинал играть в «Роторе» под руководством бывшего главного тренера команды Сергея Попкова. На счету Болова в общей сложности 16 проведенных матчей, два забитых гола и одна результативная передача на Илью Сафронова во втором стыковом матче за выход в Первую лигу против «Новосибирска», который завершился со счетом 3:1 в пользу волгоградцев.
 
Фото: СК «Ротор» / vk.com

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