Происшествия

Волгоградца нашли мертвым в салоне иномарки на Ангарском

Происшествия 11.07.2024 19:24
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11.07.2024 19:24


В Дзержинском районе Волгограда труп мужчины был найден в салоне иномарки. Как сообщает ИА «Высота 102», на момент обнаружения волгоградец уже не подавал признаков жизни. 

По данным информагентства, трагический случай произошел на ул. Ангарской. Мертвым мужчину нашел его сосед по гаражам.

Автомобиль был припаркован возле одного из гаражных боксов на Ангарской – в гаражном кооперативе «Волга». В салоне находился 67-летний владелец иномарки. Признаков насильственной смерти на теле не заметили, – рассказал «Высоте 102» источник в экстренных службах. 

В СУ СК России по Волгоградской области подтвердили факт гибели мужчины. Проводится проверка. 

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