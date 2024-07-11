Расследования

Под Волгоградом ревнивица получила 7 лет колонии за убийство кочергой сожителя

Расследования 11.07.2024 13:41
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11.07.2024 13:41


Дубовский районный суд Волгоградской области огласил приговор жительнице поселка Петропавловка, которая ударом кочергой по голове убила своего сожителя. Как сообщает V102.RU со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона, женщина  проведет 7 лет в исправительной колонии общего режима. 

Напомним, как ранее сообщалось информагентством, 16 октября прошлого года в одном из частных домов по улице Большая в поселке между фигуранткой дела и ее 34-летним сожителем произошел конфликт на почве ревности. В ходе ссоры женщина взяла кочергу и ударила ею по голове мужчину. От полученных травм потерпевший скончался в районной больнице. 

- Исследовав материалы дела, сведения о личности подсудимой и заключение комиссии экспертов, проводивших комплексную амбулаторную психолого-психиатрическую судебную экспертизу, суд пришёл к убеждению о вменяемости Воробьевой, - пояснили в объединенной пресс-службе судов. - Большинством голосов присяжные признали доказанным событие преступления, причастность и виновность подсудимой, при этом единодушно признали, что она заслуживает снисхождения. 

До вступления приговора в законную силу ранее избранная гражданке мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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