



Дубовский районный суд Волгоградской области огласил приговор жительнице поселка Петропавловка, которая ударом кочергой по голове убила своего сожителя. Как сообщает V102.RU со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона, женщина проведет 7 лет в исправительной колонии общего режима.

Напомним, как ранее сообщалось информагентством, 16 октября прошлого года в одном из частных домов по улице Большая в поселке между фигуранткой дела и ее 34-летним сожителем произошел конфликт на почве ревности. В ходе ссоры женщина взяла кочергу и ударила ею по голове мужчину. От полученных травм потерпевший скончался в районной больнице.

- Исследовав материалы дела, сведения о личности подсудимой и заключение комиссии экспертов, проводивших комплексную амбулаторную психолого-психиатрическую судебную экспертизу, суд пришёл к убеждению о вменяемости Воробьевой, - пояснили в объединенной пресс-службе судов. - Большинством голосов присяжные признали доказанным событие преступления, причастность и виновность подсудимой, при этом единодушно признали, что она заслуживает снисхождения.

До вступления приговора в законную силу ранее избранная гражданке мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.