Происшествия

Дым видно со всех концов города: в Дубовке загорелась свалка с покрышками

Происшествия 10.07.2024 11:12
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10.07.2024 11:12


10 июля в Дубовке Волгоградской области горожан напугал столб густого чёрного дыма. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, пламенем оказался объят участок на территории одной из промышленных зон, где неизвестные устроили свалку старых автомобильных покрышек.


- По уточнённым данным, пламенем объяты порядка 200 кв. метров. На месте работает личный состав 35-й Пожарно-спасательной части. Информация о причинах возгорания уточняется, - прокомментировали ситуацию в МЧС России.

Отметим, по сообщениям дубовчан, пламенем пожар произошёл на территории базы Ткаченко.

Фото и видео: Дубовский базар / t.me

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