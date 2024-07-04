



Семье Луканкиных из Волгоградской области, в которой воспитывается трехлетний Женя с тяжелой формой ДЦП, снова нужна помощь неравнодушных людей. На этот раз волгоградцы собирают деньги на операцию для малыша, стойко шагающего через проблемы. И шагающего – в прямом смысле слова. Мама мальчика, Елена, поделилась радостной новостью – благодаря помощи земляков и регионального отделения Детского фонда ее сын наконец научился вставать на ноги и при поддержке может сегодня сделать несколько шагов.

Однако же, Женя сегодня нуждается в хирургическом лечении и реабилитации. Поэтапная фибротомия нацелена на снижение скованности мышц и улучшение двигательных навыков ребенка. Стоимость хирургического лечения в настоящее время составляет 55 тысяч рублей.

– Семья Луканкиных последние два года находится под нашей опекой, – рассказали в реготделении Детского фонда. – Благодаря поддержке партнеров и неравнодушных граждан в 2022 году благотворительной организации удалось приобрести вертикализатор – дорогостоящий тренажер, необходимый Жене для ежедневных занятий. А в 2023 году фонд оплатил первый этап хирургического лечения мальчика. Ранее Жене приходилось весь день проводить лежа на спине или животе.

– Задача на ближайшее время – продолжить работу по нормализации тонуса мышц, чтобы Женя мог полноценно сидеть, самостоятельно ходить, – говорит Елена Луканкина, вспоминая, как делилась первыми успехами сына с руководителем отделения Детского фонда Ириной Соловьевой. - Для нас было огромным счастьем, когда Детский фонд откликнулся на нашу беду и поддержал. До сих пор мысленно благодарим каждого, кто помог.

Напомним, на долю семьи Луканкиных выпало много тяжелых испытаний. Елена с супругом пережили гибель старшего 16-летнего сына. Затем последовало стремительное ухудшение здоровья главы семьи, который получил инвалидность. После врачи поставили страшный диагноз и Жене. В то же время в семье воспитывается школьница-дочка, а основной источник дохода семьи – пенсии по инвалидности. Елена же время от времени вырывается на подработки – женщина является пекарем по профессии, но из-за состояния Жени не может позволить себе постоянное трудоустройство.

Поддержать Женю Луканкина и сделать благотворительный взнос можно по реквизитам ВРОО ОБФ Российского детского фонда:

Получатель: ВРОО ОБФ "РДФ"

Банк получателя: АО Банк «Национальный стандарт» г.Москва

Расчетный счет: 40703810500400262229

Корреспондентский счет: 30101810045250000498

БИК: 044525498

ИНН: 3444048955

КПП: 344401001

Назначение платежа: Благотворительная помощь Жене Луканкину

Телефон для справок: (8442) 23-66-07.