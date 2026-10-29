



В Волгоградской области рабочий персонал вышел в лидеры по уровню предлагаемых зарплат. По данным hh.ru, в сентябре работодатели готовы платить сварщикам в среднем 240,4 тыс. рублей в месяц, токарям и операторам станков с ЧПУ – по 200 тыс., машинистам – также около 200 тыс.

Средняя предлагаемая зарплата в сфере «Рабочий персонал» в начале осени составила 146,3 тыс. рублей. При этом в некоторых профессиях разрыв между ожиданиями соискателей и предложением работодателей особенно велик. Например, водители рассчитывают на 80 тыс. рублей, а им предлагают около 200 тыс. (разница +150%).

Токарь ожидает 80 тыс., но может получать 191,3 тыс. (+139%). Оператор станков с ЧПУ ориентируется на 87,5 тыс., а работодатели предлагают около 200 тыс. Разнорабочему готовы платить 129,1 тыс. при ожиданиях в 58,2 тыс., автослесарю – 185 тыс. при ожиданиях в 90,2 тыс.

Всего в сентябре на портале было 3,8 тыс. активных вакансий в профобласти «Рабочий персонал» – на 15% больше, чем годом ранее.