А мэрия знает? В Волгограде назвали дату начала купального сезона





В Волгограде, по информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, купальный сезон стартует 15 июня. Об этом сегодня, 4 июня, сообщили в пресс-службе регионального управления. Предполагается, что всего в городе на Волге этим летом оборудуют три пляжа.

– Было принято решение об оборудовании 4 мест организованного отдыха людей у воды, 3 из них – полноценные пляжи с купанием, и еще одно место отдыха людей без купания, – рассказали в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Так, купаться волгоградцам не разрешат в Советском районе Волгограда на Тулака. А вот полноценные пляжи появятся в трех районах:

Красноармейский район – в районе полуострова Сарептский;

Кировский район – остров Сарпинский;

Тракторозаводский район – в районе пос. Нижний Тракторный.

Интересно, что 4 июня в адрес редакции ИА «Высота 102» пресс-служба администрации Волгограда прислала ответ на запрос о купальном сезоне. Согласно комментарию, чиновники еще утром этого дня не знали о предстоящем старте купального сезона, либо не хотели спугнуть удачу.

– Решение о дате открытия мест отдыха у воды принимается исходя из гидрологической обстановки (согласно требованиям, это возможно после полного завершения весеннего пропуска вод через Волжскую ГЭС) и разрешений, выдаваемых органами Рсопотребнадзора на основе данных анализа проб песка и воды, – сообщили в мэрии известную всем информацию.

При этом вопросы «Высоты 102» о том, какое количество средств будет выделено из бюджета на оборудование городских пляжей, сколько их планируют открыть и где, в администрации Волгограда оставили без ответа.