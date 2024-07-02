В Волгограде исполнилась мечта победившего рак 8-летнего Максима из Сальска





Интернет-издание Readovka осуществило мечту 8-летнего Максима Осадчего из города Сальска Ростовской области, организовав для него поездку на Мамаев курган. Особенность этого ребенка заключается в том, что свою пенсию он направляет сейчас в помощь бойцам в зоне СВО.

Широкую огласку, благодаря Readovka, история Максима получила в конце мая этого года. Тогда стало известно о том, что 8-летний ребенок, которому в 4 года поставили страшный диагноз, ежемесячно тратит до 10 тысяч рублей из своей 20-тысячной премии на посылки участникам специальной военной операции.

– Побеждая болезнь, которая сейчас в ремиссии, Максим быстро повзрослел. Как рассказала его мама Наталия, он всегда брал пример с родителей, которым небезразлично происходящее в зоне СВО. В какой-то момент он подошел к матери и сказал, что надо нашим бойцам помогать – он не может оставить это «просто так». Тогда Наталья предложила ему собрать посылку, но на это были нужны деньги. Максим сказал, что они у него есть – его пенсия по инвалидности. Теперь по 5-10 тысяч из них вкладывается в закупки всего необходимого для русских героев, – сообщало издание месяц назад.

После публикации многие неравнодушные просили оказать помощь ребенку.

– Мама Наталия сказала, что деньги на регулярные обследования они откладывают сами, но вот мечта мальчика съездить в Волгоград откладывается. Команда Readovka при поддержке волонтеров фонда «Ридовка Помогает!» это исправила — мы организовали Максу и его родителям выходные в городе-герое, – сообщается посте, опубликованном сегодня, 2 июля.

Больше всего Максим просил посетить храм Всех Святых на Мамаевом кургане.

– Когда мы были там, он подарил корреспондентам по иконе, а Наталия вручила солдатские ладанки-обереги, которые она шьет для воинов спецоперации, – передают журналисты. – Макс и его родители заботятся не только друг о друге, но и о своей Родине — они уверены, что помогать нашим ребятам на фронте можно чем угодно, и это не зависит от достатка. В доме Осадчих хорошо знают русскую историю — на экскурсии по музею-панораме «Сталинградская битва» Наталия расплакалась, осознавая, что сейчас происходит то же самое. Макс увидел «Родину-мать», места сражений за город-герой и прокатился на корабле по Волге. О поездке мечты для Максима и о неподдельных эмоциях семьи, с которой хочется брать пример — в репортаже Readovka.

Фото, видео: Readovka / t.me