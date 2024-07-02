Волгоградцев испытают экстремальное пекло до +38º и магнитные бури

В Волгоградской области предстоящие два дня станут настоящим испытанием из-за испепеляющего зноя. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный гидрометцентр, в отдельные часы температура приблизится почти к сорока градусам.

— По области в среду, 3 июля, в ночные часы осадков не ожидается, а вот днем местами вероятен небольшой дождь. Ветер юго-восточного направления 7-12 м/с. В ночные часы +17...+22º, после обеда температура составит +33...+38º, — рассказали информагентству в областном ЦГМС. — В четверг, 4 июля, осадки маловероятны, ветер восточный 7-12 м/с. Ночью по региону +17...+22º, днем +33...+38º.

В Волгограде 3 и 4 июля установится сухая облачная погода с прояснениями:

— В среду в городе на Волге осадков не предвидится. Ветер юго-восточного направления 7-12 м/с. В ночной период +20…+22º, после обеда воздух прогреется до +34...+36º, — добавили волгоградские прогнозисты. — В четверг в областной столице без существенных осадков. Ветер восточный со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью +20…+22º, днем +34...+36º.

По данным портала Gismeteo, в среду и четверг ожидаются геомагнитные возмущения 4 и 5 баллов соответственно.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»