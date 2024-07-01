Происшествия

На севере Волгограда эвакуировали посетителей ТРЦ «Семь звезд»

Происшествия 01.07.2024 22:14
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01.07.2024 22:14


В Тракторозаводском районе Волгограде сегодня вечером эвакуировали посетителей и сотрудников ТРЦ «Диамант». Как сообщили V102.RU очевидцы, были слышны звуки сработавшей сигнализации. К зданию центра примчались пожарные машины. Свидетели также сообщили о сильном задымлении.
В ГУ МЧС по Волгоградской области отказались комментировать происшествие.


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