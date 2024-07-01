«Ротор» расстался с Дворецковым и Крашевским





Защитник Ярослав Крашевский и полузащитник Филипп Дворецков сегодня, 1 июля, официально покинули «Ротор» в связи с истечением срока контрактов, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.

Крашевский и Дворецков пополнили стан сине-голубых еще при бывшем главном тренере Сергее Попкове. Ярослав был взят в аренду у московского «Спартака» в зимнее межсезонье. С тех пор 20-летний футболист провел за «Ротор» 16 матчей в основном составе. Дворецков же стал игроком волгоградского коллектива в августе прошлого года. В 22-х поединках полузащитник отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

На фото СК «Ротор» / vk.com Филипп Дворецков и Ярослав Крашевский