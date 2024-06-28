Общество

Волгоградские «Концессии» среди молодежи ищут слесарей и сварщиков

Общество 28.06.2024 16:00
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28.06.2024 16:00


В Волгограде «Концессии» приняли участие в «Ярмарке вакансий», региональный этап которой прошел на площадке молодежного фестиваля #ТриЧетыре. Как сообщает ИА «Высота 102», сотрудники компаний рассказали посетителям о самых горячих вакансиях и преимуществах работы в ресурсоснабжающей организации.

Желающих познакомиться с деятельностью «Концессий» оказалось достаточно. Контактные данные всех, кто проявил интерес к вакансиям, тут же передали в отдел кадров. Предложения по трудоустройству специалисты готовили для кандидатов в режиме онлайн. 

Так, волгоградка Наталья уже приняла решение работать оператором котельной. Главным преимуществом, по словам женщины, стало место ее будущей работы – недалеко от дома. Кроме того, женщину привлекли условия соцпакета, который обеспечивает ресурсоснабжающая организация. 

Искреннюю заинтересованность в перспективах трудоустройства на предприятия «Концессий» высказали и студенты, тем более что одним из приоритетов кадровой работы ресурсоснабжающих организаций как раз является нацеленность на пополнение кадров молодыми, перспективными специалистами, выпускниками ведущих технических волгоградских вузов и ссузов, – рассказали в компании. – Особое внимание к стендам «Концессий» проявили ребята из Волгоградского политехнического колледжа имени В. И. Вернадского, которые обучаются по направлению «Химическая технология органических веществ». Молодые люди рассказали, что уже этим летом собираются посетить предприятия «Концессий водоснабжения» в ходе производственной практики. 

Наиболее востребованными специальностями на сегодня в «Концессиях» называют:  

  • слесарь-ремонтник;
  • электрогазосварщик;
  • слесарь-электрик;
  • химик-аналитик;
  • лаборант;
  • слесарь-наладчик КИПиА. 

Для желающих освоить новую профессию доступно обучение в учебном центре, где предусмотрена возможность получения стипендии. После завершения обучения сотрудник может перейти на соответствующую вакансию в компании. Подробная информация об условиях трудоустройства в «Концессии водо- и теплоснабжения» размещена на официальных сайтах. 

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