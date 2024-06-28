В Волгограде количество дворов, освещение которых соответствует всем нормативам, пополнят 18 новых территорий. Как сообщает ИА «Высота 102», муниципалитет объявил о поиске исполнителя, готового обустроить современное уличное освещение на придомовых дорогах и проездах.
Компания будет отобрана по итогу открытого аукциона. Строителям предстоит проложить новые линии электроснабжения, обустроить фундаменты и установить оцинкованные опоры, на которые впоследствии будут смонтированы уличные светодиодные светильники.
В списке территорий, которым посчастливится выйти из сумрака, 18 объектов по адресам:
- ул. Гороховцев д.28, д.30, ул. Н. Отрады, д.21;
- ул. Таращанцев д.44, ж.46, д.48;
- ул. Таращанцев д.43, д.45, д.47, ул. Хользунова, д.26, д.30;
- ул. Ангарская д.112, д.116, д.118;
- ул. Рыбалко д.12а;
- ул. Хиросимы д.15, д.15а;
- ул. Рокоссовского д.40а, д.40б, д.40в;
- пр. им. В. И. Ленина д.39, д.37;
- ул. Пражская д.16, д.16а;
- ул. Иркутская д.4, д.6, ул. Краснослободская, д.17;
- ул. Иркутская д.8;
- ул. Василевского д.2, д.4, д.6;
- ул. Даугавская д.4, д.4а;
- ул. 64-й Армии д.36, д.38, д.38а, д.38б;
- ул. им. Розы Люксембург д.5;
- ул. им. Фадеева д.3, д.5, д.7, д.9, д.11;
- ул. им. Героев Сталинграда д.16, д.18, д.20, д.24, д.26;
- ул. Удмуртская д.32.
Отметим, техническим заказчиком работ выступает МБУ «Северное». Итоги конкурсных процедур будут подведены в начале июля. Работы должны быть выполнены в сжатые сроки — на всё контрактом отводится менее двух месяцев.