



В Волгограде количество дворов, освещение которых соответствует всем нормативам, пополнят 18 новых территорий. Как сообщает ИА «Высота 102», муниципалитет объявил о поиске исполнителя, готового обустроить современное уличное освещение на придомовых дорогах и проездах.

Компания будет отобрана по итогу открытого аукциона. Строителям предстоит проложить новые линии электроснабжения, обустроить фундаменты и установить оцинкованные опоры, на которые впоследствии будут смонтированы уличные светодиодные светильники.

В списке территорий, которым посчастливится выйти из сумрака, 18 объектов по адресам:

ул. Гороховцев д.28, д.30, ул. Н. Отрады, д.21; ул. Таращанцев д.44, ж.46, д.48; ул. Таращанцев д.43, д.45, д.47, ул. Хользунова, д.26, д.30; ул. Ангарская д.112, д.116, д.118; ул. Рыбалко д.12а; ул. Хиросимы д.15, д.15а; ул. Рокоссовского д.40а, д.40б, д.40в; пр. им. В. И. Ленина д.39, д.37; ул. Пражская д.16, д.16а; ул. Иркутская д.4, д.6, ул. Краснослободская, д.17; ул. Иркутская д.8; ул. Василевского д.2, д.4, д.6; ул. Даугавская д.4, д.4а; ул. 64-й Армии д.36, д.38, д.38а, д.38б; ул. им. Розы Люксембург д.5; ул. им. Фадеева д.3, д.5, д.7, д.9, д.11; ул. им. Героев Сталинграда д.16, д.18, д.20, д.24, д.26; ул. Удмуртская д.32.

Отметим, техническим заказчиком работ выступает МБУ «Северное». Итоги конкурсных процедур будут подведены в начале июля. Работы должны быть выполнены в сжатые сроки — на всё контрактом отводится менее двух месяцев.