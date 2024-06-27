Общество

В Волгограде осудят предпринимателя за падение рабочего с фасада цирка

Общество 27.06.2024 15:44
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27.06.2024 15:44


Прокуратурой Центрального района Волгограда утверждено обвинительное заключение по уголовному делу  в отношении 39-летнего индивидуального предпринимателя, который не обеспечил безопасную работу сотрудникам при ремонте здания. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора по региону Оксана Черединина,  работодателю грозит до 3-х лет лишения свободы. 

Напомним, как ранее сообщалось информагентством, 10 апреля этого года при отделке фасада здания Волгоградского цирка  47-летний рабочий упал с плиты перекрытия первого этажа с высоты около 5 метров на монолитный пол. При падении рабочий получил тяжелые травмы. 

- Вину в содеянном фигурант уголовного дела полностью признал, компенсировав потерпевшему затраты на лечение и моральный вред, - уточнила Оксана Черединина. - Уголовное дело направлено прокуратурой в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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