Общество

В облкомтрансе рассмотрят решение КСП о повышении автобусных тарифов

Общество 24.06.2024 19:43
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24.06.2024 19:43

В администрации Волгоградской области прокомментировали информацию контрольно-счётной палаты региона о необходимости индексации тарифов на общественный транспорт. Как сообщает ИА «Высота 102», региональные власти называют выводы экспертов рекомендацией, но в то же время планируют прислушаться к ним. 

– Данное решение контрольно-счетной палаты носит рекомендательный характер. В ближайшее время повышение тарифов не прогнозируется. Комитет рассмотрит решение контрольно-счетной палаты и подготовит соответствующие предложения, – сообщили редакции в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

Напомним, как ранее стало известно, по итогу проверки облкомдортранса эксперты КСП обнаружили, что при расчёте услуг на маршрутах общественного транспорта, подведомственных региональным властям, тарифы на оплату работы компаний-перевозчиков не индексировались с 2015 года. Из-за этого региональной казне в 2023 году пришлось раскошелиться на 54,6 млн рублей, а в 2024 году придётся дополнительно потратить ещё большую сумму – 73,3 млн рублей.

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