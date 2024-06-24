Когда-нибудь: волгоградцам вновь пообещали открыть официальные пляжи





24 июня в Волгограде на фоне многочисленных стихийных пляжей, функционирующих вот уже несколько недель, власти вновь поделились сводками с берегов Волги. По информации ИА «Высота 102», как и неделей ранее, муниципалитет отчитался о работе по подготовке официальных мест отдыха у воды. В мэрии уверяют, обустройство пляжей идёт полным ходом. Можно сказать, завершается.

– На территории Сарептской косы в Красноармейском районе завершается подготовка к открытию первой в этом году зоны отдыха у воды. Ранее, еще до полного окончания весеннего пропуска воды через Волжскую ГЭС, водолазы провели обследование дна и очистили его от мусора, также была убрана прибрежная территория, – подчеркнули в администрации Волгограда.

Успеют ли власти открыть пляжи в течение этой недели или горожанам следует рассчитывать на старт пляжного сезона лишь ближе к середине лета – неизвестно.

В настоящее время муниципалитет сообщает о «подготовке пляжного оборудования». Судя по сопровождающей официальный пресс-релиз фотографии, за неделю специалисты выстроили полтора десятка лежаков, а также с удивительной точностью установили промеж них солнцезащитные зонты. Но это лишь на территории отдельно взятого пляжа.

Сколько ещё времени потребуется, чтобы завершить подготовку всех пляжей – не сообщается. Так же, как и информация о том, кто подготавливает зоны отдыха у воды к купальному сезону и количество выделенных на это финансов. Ранее городская администрация проигнорировала запросы редакции, направленные в пресс-службу и в департамент городского хозяйства с соответствующими вопросами.

По уверению властей, помимо Сарептской косы, подготовительные работы также производятся на территориях о. Сарпинского в Кировском районе, мкр. Тулака в Советском районе и пос. Нижний Тракторный в Тракторозаводском районе Волгограда.

Неготовность назвать точные сроки подготовки мест отдыха на берегах Волги к купальному сезону власти объясняют сложной гидрологической обстановкой, которая сложилась на реке во время паводкового сезона, а также отсутствием заключения Роспотребнадзора. Последнее также должно быть изготовлено в недалёком и прекрасном будущем.

Отметим, ранее редакция ИА «Высота 102» пыталась проанализировать ситуацию с организацией работы официальных пляжей на территории Волгограда. Как выяснилось, в 2023 году в Волгоградской области спасателями был зафиксирован всплеск летальных случаев на воде. Только лишь на Волгоград пришлось 10 смертей. Примечательно, что городские чиновники обсуждать данную проблему отказались, по сути, засекретив информацию о количестве несанкционированных мест отдыха, вместимости официальных городских пляжей и их соразмерности существующим у горожан спросом.