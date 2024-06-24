Общество

Когда-нибудь: волгоградцам вновь пообещали открыть официальные пляжи

Общество 24.06.2024 17:11
0
24.06.2024 17:11


24 июня в Волгограде на фоне многочисленных стихийных пляжей, функционирующих вот уже несколько недель, власти вновь поделились сводками с берегов Волги. По информации ИА «Высота 102», как и неделей ранее, муниципалитет отчитался о работе по подготовке официальных мест отдыха у воды. В мэрии уверяют, обустройство пляжей идёт полным ходом. Можно сказать, завершается.

– На территории Сарептской косы в Красноармейском районе завершается подготовка к открытию первой в этом году зоны отдыха у воды. Ранее, еще до полного окончания весеннего пропуска воды через Волжскую ГЭС, водолазы провели обследование дна и очистили его от мусора, также была убрана прибрежная территория, – подчеркнули в администрации Волгограда.

Успеют ли власти открыть пляжи в течение этой недели или горожанам следует рассчитывать на старт пляжного сезона лишь ближе к середине лета – неизвестно.

В настоящее время муниципалитет сообщает о «подготовке пляжного оборудования». Судя по сопровождающей официальный пресс-релиз фотографии, за неделю специалисты выстроили полтора десятка лежаков, а также с удивительной точностью установили промеж них солнцезащитные зонты. Но это лишь на территории отдельно взятого пляжа.

Сколько ещё времени потребуется, чтобы завершить подготовку всех пляжей – не сообщается. Так же, как и информация о том, кто подготавливает зоны отдыха у воды к купальному сезону и количество выделенных на это финансов. Ранее городская администрация проигнорировала запросы редакции, направленные в пресс-службу и в департамент городского хозяйства с соответствующими вопросами.

По уверению властей, помимо Сарептской косы, подготовительные работы также производятся на территориях о. Сарпинского в Кировском районе, мкр. Тулака в Советском районе и пос. Нижний Тракторный в Тракторозаводском районе Волгограда.

Неготовность назвать точные сроки подготовки мест отдыха на берегах Волги к купальному сезону власти объясняют сложной гидрологической обстановкой, которая сложилась на реке во время паводкового сезона, а также отсутствием заключения Роспотребнадзора. Последнее также должно быть изготовлено в недалёком и прекрасном будущем.

Отметим, ранее редакция ИА «Высота 102» пыталась проанализировать ситуацию с организацией работы официальных пляжей на территории Волгограда. Как выяснилось, в 2023 году в Волгоградской области спасателями был зафиксирован всплеск летальных случаев на воде. Только лишь на Волгоград пришлось 10 смертей. Примечательно, что городские чиновники обсуждать данную проблему отказались, по сути, засекретив информацию о количестве несанкционированных мест отдыха, вместимости официальных городских пляжей и их соразмерности существующим у горожан спросом.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
24.06.2024 20:29
Общество 24.06.2024 20:29
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2024 19:43
Общество 24.06.2024 19:43
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2024 18:10
Общество 24.06.2024 18:10
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2024 18:10
Общество 24.06.2024 18:10
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2024 16:30
Общество 24.06.2024 16:30
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2024 15:15
Общество 24.06.2024 15:15
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2024 14:12
Общество 24.06.2024 14:12
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2024 13:54
Общество 24.06.2024 13:54
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2024 13:53
Общество 24.06.2024 13:53
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2024 12:55
Общество 24.06.2024 12:55
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2024 12:53
Общество 24.06.2024 12:53
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2024 10:42
Общество 24.06.2024 10:42
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2024 10:22
Общество 24.06.2024 10:22
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2024 08:24
Общество 24.06.2024 08:24
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2024 08:05
Общество 24.06.2024 08:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:29
Росгвардейцы погружением на дно Волги почтили память защитников СталинградаСмотреть фотографии
19:48
В регионе России хотят ввести обязательный тихий час в будниСмотреть фотографии
19:43
В облкомтрансе рассмотрят решение КСП о повышении автобусных тарифовСмотреть фотографии
19:23
Пенсионер сломал шею в подъезде жилого дома под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:52
Суд обязал мэрию оборудовать контейнерные площадки в частном секторе ВолгоградаСмотреть фотографии
18:21
Назначено время начала матча за Суперкубок России в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:10
Массовый мор пчёл разорил пасечников из Волгоградской, Воронежской областей и Краснодарского краяСмотреть фотографииCмотреть видео
18:10
Волгоградцев в ЦПКиО приучат убирать вонючие кучкиСмотреть фотографии
17:56
Банк Уралсиб предлагает снимать наличные с бизнес-карт «Мир» в кассах магазиновСмотреть фотографии
17:42
Жителя Камышина обвиняют в грабеже, разбое и вымогательстве у наркобарыгиСмотреть фотографии
17:14
Волгоградец из-за упреков в маленькой зарплате зарезал сожительницуСмотреть фотографии
17:11
Когда-нибудь: волгоградцам вновь пообещали открыть официальные пляжиСмотреть фотографии
16:30
Танцующих подростков-зацеперов сняли на видео в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:00
Детоубийца Аккубекова на суде в Волгограде заявила о давлении следствияСмотреть фотографии
15:22
Андрей Бочаров подал документы на выборы губернатораСмотреть фотографии
15:15
Список Казанской иконы Божией Матери 30 июня привезут в ВолгоградСмотреть фотографии
14:12
Суд в Волгограде простил вдове участника СВО давно просроченные выплаты по кредитуСмотреть фотографии
14:05
В Волгограде успешно завершился демонстрационный экзамен для будущих металлурговСмотреть фотографии
13:54
Парализованного на Орловском пруду под Волгоградом чемпиона ставят на ноги всем миромСмотреть фотографииCмотреть видео
13:53
В Волгограде разыскивают лысого мужчину в серой майкеСмотреть фотографии
13:51
В Волгограде фиктивное обучение обернулось экс-сотрудникам колледжа иском в 7 млн рублейСмотреть фотографии
12:55
Молодежь на фесте #ТриЧетыре власти Волгограда защитят от непогодыСмотреть фотографии
12:53
В Волгограде медалью Жукова наградили бойца Росгвардии за мужество и отвагу на СВОСмотреть фотографии
12:05
Волгоградка взыскала с владельца «Лады» 200 тысяч за ДТП на переходеСмотреть фотографии
11:40
Брак волгоградки с иностранцем распался после вмешательства УФСБСмотреть фотографии
11:31
Пассажир «Приоры» погиб после ночного столкновения с забором в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:30
«Вышла в подъезд — там дым»: в центре Волгограда загорелась квартира с запертой собакойСмотреть фотографии
11:20
В Волгограде минутой молчания почтили память жертв терактов в Севастополе и ДагестанеСмотреть фотографии
11:13
Под Волгоградом в день рождения нашли мертвой школьницуСмотреть фотографии
11:05
Волгоградское УФАС уличило букмекерскую компанию Winline в незаконной рассылке смсСмотреть фотографии
 