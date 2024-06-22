Бесправный подросток с компанией друзей перевернулся на «ВАЗе» под Волгоградом

Пятеро молодых людей пострадали в результате опрокидывания отечественной «семерки» в Дубовском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло ночью на 10 км автодороги «с. Малая Ивановка – с. Петропавловка».

Установлено, что автомобилем управлял 17-летний подросток, у которого не было прав.

По предварительным данным, он не справился с управлением «ВАЗ-2107», допустил съезд машины с проезжей части с последующим опрокидыванием.

- В результате ДТП водитель, 16-летняя, 14-летний, 16-летний и 18-летний пассажиры автомобиля доставлены в медучреждение, - сообщили в главке.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области