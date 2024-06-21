Бочаров прокомментировал ночную атаку БПЛА в Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал ночное происшествие в небе над регионом, сообщает V102.RU.
— Сегодня ночью, 21 июня, на территории Волгоградской области дежурными средствами ПВО Министерства Обороны России была пресечена атака БПЛА. Пострадавших, повреждений гражданских и военных объектов нет, — заявил глава региона.
Напомним, что жители Красноармейского района Волгограда в соцсетях сообщали о сильных хлопках в районе Судоверфи. Волгоградцы не исключают, что целью атаки мог стать НПЗ. Сбитый БПЛА попал на видео.