В Волгограде на 101-м году скончался ветеран Великой Отечественной войны Василий Кузнецов





Ветеранское сообщество Волгограда вновь понесло невосполнимую утрату. Как сообщает ИА «Высота 102», 17 июня в одной из городских больниц на 101-м году жизни скончался Кузнецов Василий Михайлович. На фоне продолжительной болезни у ветерана не выдержало сердце.

– Буквально на прошлой неделе мы были уверены, что всё обойдётся. Василий Михайлович шёл на поправку, но в понедельник врачи нам сообщили эту ужасную весть, – рассказала журналистам дочь фронтовика Юлия Ляхова.

Василий Михайлович родился в 1924 году в Воронежской области в многодетной семье. В 1942 году в возрасте 18 лет ушёл защищать Родину. В должности стрелка участвовал в боях на Юго-Западном, а затем на Белорусском фронте. В рядах Красной армии дошёл до Берлина.





По словам дочери ветерана, после Победы в Великой Отечественной войне он был уволен со службы в звании лейтенанта. В 1949 году поступил в Острогорский железнодорожный техникум и был распределён в Сталинград, где и прожил большую часть своей жизни.

За боевые заслуги Василий Кузнецов награждён медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией», а также орденом Отечественной войны.

В РЖД ветеран-фронтовик проработал без малого 40 лет. Был автором многих рационализаторских изобретений. В свободное время увлекался живописью и садоводством. До последних дней занимал активную жизненную позицию, участвовал в общественной деятельности, был членом ветеранских организаций.

– Для Волгограда это, конечно, большая утрата. Теперь у нас в Ворошиловском районе в живых остались лишь 10 ветеранов Великой Отечественной войны. К сожалению, возраст даёт о себе знать, и участников тех страшных событий становится всё меньше и меньше. Вот буквально в апреле 2024 года мы проводили Юрия Прокопьевича Голядкина. Теперь Василий Михайлович. Это колоссальная потеря для всего ветеранского сообщества, – подчеркнула председатель Совета ветеранов Ворошиловского района Волгограда Ольга Преженцова.

Отметим, все желающие смогут проститься с ветераном 20 июня в Дзержинском районе Волгограда во втором прощальном зале ритуальной организации «Память» по адресу: ул. Землячки, д. 74, с. 15. Похороны состоятся на Новом Ворошиловском кладбище.

Фото: предоставлены Юлией Ляховой