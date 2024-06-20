



Центральный районный суд Волгограда частично удовлетворил исковые требования жителя Советского района к администрации города. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку суда, мужчина просил выплатить ему компенсацию морального вреда за плохо освещенные улицу и двор.

Согласно опубликованным в открытом доступе материалам, за нравственные страдания, вызванные длительным отсутствием освещения на улице Межевой в границах от ул. Линейной до ул. Мариупольской, житель Советского района просил взыскать с чиновников 600 000 рублей.

– Как указал истец, организация уличного освещения входит в компетенцию органов местного самоуправления, администрация которого данные обязанности не исполнила, в результате чего Коченков А.Б. претерпевал нравственные и физически страдания, опасаясь за свои здоровье и жизнь. Житель Волгограда полагает, что департамент финансов администрации Волгограда, Волгоградская городская Дума, глава Волгограда также ответственны за отсутствие освещения на указанной территории, – говорится в материалах.

Отметим, что ранее Советский районный суд уже признал бездействие администрации Волгограда по организации уличного освещения незаконным и обязал в течение полугода исправить ситуацию. Однако чиновники подали в апелляционный суд жалобу, который, в свою очередь, данное решение отменил. Самому жителю Советского района отказали в удовлетворении его просьб.

Меж тем, по результатам проверки прокуратура Волгограда подтвердила бездействие должностных лиц администрации Советского района в части организации наружного освещения. В адрес руководителя департамента городского хозяйства администрации Волгограда было внесено представление, в котором поставлен вопрос о принятии мер, направленных на организацию уличного освещения. Однако же, до настоящего времени жителям Советского района по-прежнему в вечернее время приходится блуждать впотьмах.

Изучив материалы, а также принятые другими судами решения, Центральный районный суд пришел к выводу о выплате волгоградцу компенсации в размере 3000 рублей, что в 200 раз меньше, чем заявлял он в своем исковом заявлении.

– Как усматривается из решения Советского районного суда, а также подтверждено судом апелляционной инстанции в апелляционном определении судебной коллегии по административным делам Волгоградского областного суда, факт отсутствия наружного освещения в ночное время не обеспечивает охрану жизни, здоровья и имущества граждан. Также в ходе рассмотрения указанного спора судами первой и апелляционной инстанций был установлен факт незаконности бездействия администрации Волгограда. Учитывая фактические обстоятельства дела, а также требования разумности и справедливости, поскольку бездействием администрации Волгограда истцу был причинен моральный вред, суд считает, что в пользу истца с администрации Волгограда подлежит взысканию компенсация морального вреда в размере 3000 рублей. Оснований для взыскания компенсации морального вреда в большем размере суд не усматривает, – говорится в решении Центрального райсуда Волгограда.