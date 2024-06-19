Общество

Озеро Эльтон, парк «Краснодар» и водопады Руфабго: топ популярных южных локаций у туристов

Общество 19.06.2024 13:22
0
19.06.2024 13:22


Tele2 определил самые популярные места для путешествий по югу России и составил рейтинг достопримечательностей в Ростовской и Волгоградской областях, а также Краснодарском крае и Республике Адыгее на основе анализа обезличенных данных клиентов. В топ вошли природные и исторические объекты, парки отдыха и развлечений, а также эногастрономические места.

Самым популярным парком на юге стал парк «Краснодар». В процессе знакомства с редкими растениями, скульптурами и ландшафтными объектами посетители достопримечательности скачали и загрузили в сеть 39% гигабайтов. Следующий в рейтинге – «Сочи Парк», гости которого в перерывах между катанием на аттракционах потратили 14% мобильного интернета. В топ также вошел «Олимпийский парк» – максимальная активность зафиксирована на территории Олимпийских объектов, которая за год выросла в 3 раза.


Среди природных зон притяжения туристов лидирующие позиции принадлежат водопадам Руфабго, расположенным вблизи поселка Каменномостский Республики Адыгеи, а также озеро Эльтон в Волгоградской области. Третьим в списке природных достопримечательностей стал парк «Щербаковский», расположенный на территории Камышинского района Волгоградской области.


Рейтинг исторических достопримечательностей возглавляет Мамаев курган в Волгограде. На гостей, посетивших мемориальный комплекс, приходится 25% от общего числа трафика. Второе место у музея «Горгиппия» в Анапе. Замыкает тройку лидеров Азовская крепость из одноименного города Ростовской области.

Также популярным южным трендом на протяжении последних лет является эногастрономический туризм. Самым посещаемым местом стала «Усадьба Саркел», расположенная вблизи Цимлянска Ростовской области. На втором месте - завод Chateau Tamagne, который находится в станице Тамань. А замыкает топ-3 дом «Абрау-Дюрсо» из одноименного поселка. 

Фото: предоставлены компанией Tele2

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
19.06.2024 13:24
Общество 19.06.2024 13:24
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2024 12:28
Общество 19.06.2024 12:28
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2024 12:06
Общество 19.06.2024 12:06
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2024 11:59 Реклама
Общество 19.06.2024 11:59 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.06.2024 11:43
Общество 19.06.2024 11:43
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2024 11:36
Общество 19.06.2024 11:36
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2024 11:32
Общество 19.06.2024 11:32
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2024 11:03
Общество 19.06.2024 11:03
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2024 10:41
Общество 19.06.2024 10:41
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2024 09:56
Общество 19.06.2024 09:56
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2024 09:44
Общество 19.06.2024 09:44
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2024 09:01 Реклама
Общество 19.06.2024 09:01 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.06.2024 08:35
Общество 19.06.2024 08:35
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2024 08:34
Общество 19.06.2024 08:34
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2024 07:02
Общество 19.06.2024 07:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:24
В суде Волгограда стало известно о психическом расстройстве детоубийцы АккубековойСмотреть фотографии
13:22
Озеро Эльтон, парк «Краснодар» и водопады Руфабго: топ популярных южных локаций у туристовСмотреть фотографии
13:03
Бастрыкин потребовал возбудить дело по избиению волгоградца из-за длинных волосСмотреть фотографии
12:45
Жуткое зрелище: машина такси превратилась в комок железа в ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:36
В Волжском попало на видео жесткое ДТП с электросамокатчикомСмотреть фотографии
12:28
Росгвардейцы уложили лицом в пол банду телефонных мошенников из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:28
Волгоградка взыскала с автосервиса больше 200 тыс. за тотальную покраску седанаСмотреть фотографии
12:18
Фляжка участника Великой Отечественной войны спасла жизнь бойцу на УкраинеСмотреть фотографии
12:06
Волгоградцы в час пик не дождались двух электричекСмотреть фотографии
11:59
Волгоградский комбинат питания внедряет методы бережливого производства для оптимизации процессовСмотреть фотографии
11:43
В Волгограде пожарные проведут учения на станциях подземкиСмотреть фотографии
11:36
Ремонт моста на Третьей продольной в Волгограде завершат до конца годаСмотреть фотографии
11:32
Андрей Бочаров разделил с волгоградцами радость от запуска новых трамваевСмотреть фотографии
11:03
«Ушел в штурмовой отряд»: судимый за кражу по нацпроекту Калонкин подписал бессрочный контрактСмотреть фотографии
10:54
В Волгограде экс-сотрудника райотдела опеки осудят за «продажу» детейСмотреть фотографии
10:41
В Чернышковской ЦРБ назначили нового главврачаСмотреть фотографии
10:30
Да сколько ж можно? В Волгограде 5-летняя девочка выпала из окнаСмотреть фотографии
10:17
Под Волгоградом нашли тело утонувшего мужчиныСмотреть фотографии
09:56
В Волгограде к осени обустроят платные парковочные места на восьми центральных улицахСмотреть фотографии
09:44
Новые трамваи «Львенок» вышли на маршрут №2 в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:35
Новым главврачом ЦРБ под Волгоградом стал ветеран Чечни Игорь БыстровСмотреть фотографии
08:34
«Можем однажды не проснуться»: в Волгограде многоэтажки оказались в заложниках едкого химического запахаСмотреть фотографии
07:02
За купание в расчищенной за 200 млн реке в Волгоградской области грозят штрафамиСмотреть фотографии
06:25
Образцовое хозяйство завалило навозом территорию размером с поле Волгоград АреныСмотреть фотографии
21:44
Волгоградка Ульяна Клюева стала чемпионкой по прыжкам в воду на Играх БРИКССмотреть фотографии
21:29
Жара в Волгоградской области пойдет на спадСмотреть фотографии
20:59
Члены Экосовета нагрянули на Волжский абразивный заводСмотреть фотографии
20:34
Дмитрий Прищепа продлил контракт с «Ротором»Смотреть фотографии
20:01
«Мы в отчаянии!»: под Волгоградом выселяют приют с собаками-инвалидамиСмотреть фотографии
19:51
На волгоградских магазинах «Леруа Мерлен» сменят вывескиСмотреть фотографии
 