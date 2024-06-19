Озеро Эльтон, парк «Краснодар» и водопады Руфабго: топ популярных южных локаций у туристов

Tele2 определил самые популярные места для путешествий по югу России и составил рейтинг достопримечательностей в Ростовской и Волгоградской областях, а также Краснодарском крае и Республике Адыгее на основе анализа обезличенных данных клиентов. В топ вошли природные и исторические объекты, парки отдыха и развлечений, а также эногастрономические места.

Самым популярным парком на юге стал парк «Краснодар». В процессе знакомства с редкими растениями, скульптурами и ландшафтными объектами посетители достопримечательности скачали и загрузили в сеть 39% гигабайтов. Следующий в рейтинге – «Сочи Парк», гости которого в перерывах между катанием на аттракционах потратили 14% мобильного интернета. В топ также вошел «Олимпийский парк» – максимальная активность зафиксирована на территории Олимпийских объектов, которая за год выросла в 3 раза.





Среди природных зон притяжения туристов лидирующие позиции принадлежат водопадам Руфабго, расположенным вблизи поселка Каменномостский Республики Адыгеи, а также озеро Эльтон в Волгоградской области. Третьим в списке природных достопримечательностей стал парк «Щербаковский», расположенный на территории Камышинского района Волгоградской области.





Рейтинг исторических достопримечательностей возглавляет Мамаев курган в Волгограде. На гостей, посетивших мемориальный комплекс, приходится 25% от общего числа трафика. Второе место у музея «Горгиппия» в Анапе. Замыкает тройку лидеров Азовская крепость из одноименного города Ростовской области.

Также популярным южным трендом на протяжении последних лет является эногастрономический туризм. Самым посещаемым местом стала «Усадьба Саркел», расположенная вблизи Цимлянска Ростовской области. На втором месте - завод Chateau Tamagne, который находится в станице Тамань. А замыкает топ-3 дом «Абрау-Дюрсо» из одноименного поселка.

Фото: предоставлены компанией Tele2