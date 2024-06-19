Волгоградцы в час пик не дождались двух электричек

Общество 19.06.2024 12:06
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19.06.2024 12:06
Жители южных районов Волгограда сегодня, 19 июня, не смогли вовремя добраться на работу из-за отмены двух электропоездов. Как рассказали V102.RU волгоградцы, на станции Шпалопропитка собралась толпа пассажиров, однако они так и не дождались электрички, которая должна была отправиться в 7-41 ч.
– Люди вынуждены были идти на автобусы и маршрутки, многие опоздали на работу. При этом никакой ясности с возвратом денег на приобретенные билеты нам не дали, – пожаловались горожане.
В Приволжской железной дороге информагентству пояснили, что сегодня в Волгограде по техническим причинам были задержаны пригородные поезда №6329 сообщением Тракторная- Шпалопропитка и №6324 сообщением Шпалопропитка – Волгоград-1. Время задержки составило более 1 часа.
В организации принесли извинения пассажирам и заверили, что принимаются все меры для сокращения времени опоздания поездов.
– В случае необходимости пассажиры задержанных поездов могут обратиться в пригородные билетные кассы для оформления возврата денежных средств за купленные билеты, – добавили в ведомстве.
Фото Приволжской железной дороги (архив)
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